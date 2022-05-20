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ЭКОНОМИКА РБ
ТОРГИ ДРЕВЕСИНОЙ НА КОРНЮ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ЧАЩЕ - БУТБ
11:26 23.05.2022
С целью оперативного устранения последствий прошедших в Беларуси ветровалов Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) временно увеличивает периодичность проведения биржевых торгов древесиной на корню.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, с 24 по 30 мая 2022 г. торговые сессии по реализации данного вида древесного сырья будут проводиться ежедневно в 14:30. При этом заявки на покупку можно подать до 12:30 дня торгов, а на продажу – за 3 рабочих дня до даты их проведения.
Таким образом, планируется повысить эффективность освоения ветровально-буреломных участков, образовавшихся в различных регионах страны.
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