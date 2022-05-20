ЭКОНОМИКА РБ

ТОРГИ ДРЕВЕСИНОЙ НА КОРНЮ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ЧАЩЕ - БУТБ

11:26 23.05.2022 С целью оперативного устранения последствий прошедших в Беларуси ветровалов Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) временно увеличивает периодичность проведения биржевых торгов древесиной на корню. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе биржи, с 24 по 30 мая 2022 г. торговые сессии по реализации данного вида древесного сырья будут проводиться ежедневно в 14:30. При этом заявки на покупку можно подать до 12:30 дня торгов, а на продажу – за 3 рабочих дня до даты их проведения. Таким образом, планируется повысить эффективность освоения ветровально-буреломных участков, образовавшихся в различных регионах страны.