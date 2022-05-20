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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ПОЕЗДОВ В СООБЩЕНИИ МОГИЛЕВ-ГОМЕЛЬ ВРЕМЕННО ИЗМЕНЯЕТСЯ
10:40 23.05.2022
В связи с производством плановых ремонтных работ на участке Могилев–Жлобин 23, 24 и 26 мая, а также с 6 по 9 июня и с 13 по 16 июня 2022 года изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезд отправится из Могилева на 2 часа 35 минут раньше графика – в 8:25.
Кроме того, 25 мая 2022 года в связи с этим будут отменены поезда № 615/616 Могилев-Гомель и Гомель-Могилев (отправлением из Могилева в 11:00, из Гомеля в 14:27 соответственно).
БЖД просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.
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