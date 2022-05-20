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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛАСЬ ДО 13,2%
10:06 23.05.2022
За январь-март 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 17,6%, рентабельность продаж – 13,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 12,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 13,1% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 апреля 2022 г. составила 11,8 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 16,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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