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ЭКОНОМИКА РБ
С 23 МАЯ ВВОДЯТСЯ ЛЕТНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАГРУЗОК НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ДОРОГАХ БЕЛАРУСИ
09:32 23.05.2022
С 23 мая вводятся летние временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин на республиканских дорогах Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минтранса, ссылаясь на ведомственное постановление № 3 от 25 февраля 2022 г.
Согласно информации, при дневной температуре воздуха выше 25 ℃ с 11 до 20 часов по республиканским дорогам (их участкам) с асфальтобетонным покрытием допускается движение транспортных средств с максимально допустимой нагрузкой на одиночную ось 6 тонн.
Ограничения будут действовать до 31 августа.
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