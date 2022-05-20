ЭКОНОМИКА РБ

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ВЛОЖИЛИ В ЭКОНОМИКУ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ $576,2 МЛН

09:21 23.05.2022 За январь-март 2022 года в реальный сектор экономики Минской области (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $576,2 млн. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, основными инвесторами организаций области были субъекты хозяйствования Российской Федерации (44,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (24%), Швейцарии (7,4%). Поступление прямых иностранных инвестиций составило $565,9 млн, или 98,2% от всех поступивших иностранных инвестиций. За январь-март 2022 г. организациями области направлено за рубеж инвестиций на $84,6 млн. Значительные объемы инвестиций организациями области были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (72,7% от всех направленных инвестиций), Сингапура (11,8%). На долю прямых инвестиций приходилось 99% всех направленных инвестиций за рубеж.