25 мая в Минске при поддержке beCloud пройдет конференция «Автоматизация медицинских учреждений».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), к участию в конференции приглашаются собственники и руководители частных и государственных медицинских учреждений, системные администраторы учреждений здравоохранения, поставщики ИТ-решений.

На мероприятии выступят эксперты с многолетней практикой внедрения автоматизированных решений в медицинских учреждениях.

Основные темы конференции: главные цели автоматизации работы учреждений здравоохранения; доступные и перспективные инструменты для автоматизации медицинских учреждений; технологии выбора и внедрения автоматизации систем управления (АСУ) для лечебного учреждения; презентация продуктов и услуг для автоматизации учреждений здравоохранения; защита персональных данных: ключевые вопросы для медицинского бизнеса; комплексная автоматизация медицины с использованием облачных технологий.

В рамках конференции будет работать выставочная зона, где поставщики ИТ-решений смогут презентовать участникам свои наработки и программное обеспечение, провести консультации по продуктам для автоматизации, обсудить перспективы сотрудничества.

На стенде beCloud можно будет получить консультации по услугам компании, которые могут быть востребованы медицинскими учреждениями, задать вопросы по переносу и размещению информационных систем и ресурсов учреждений здравоохранения на ресурсы Республиканского центра обработки данных и Республиканской облачной платформы.

С более подробной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте организатора.