Комитет госконтроля Могилевской области в апреле-мае 2022 года выявил факты завышения цен на продукты питания в 15 торговых объектах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, мониторинги были проведены в магазинах Бобруйского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Круглянского и Могилевского районов. Установлено, что предельные торговые надбавки были завышены на 120 наименований товаров.

Всего с начала года областным КГК различные нарушения законодательства выявлены в 85 (из 123) проверенных торговых объектах. В каждом втором магазине были завышены цены, в каждом третьем не соблюдались санитарные нормы и правила (в том числе продавались просроченные продукты).

По выявленным нарушениям 8 субъектов торговли оштрафованы. Цены приведены в соответствие с законодательством.