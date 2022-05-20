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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ В КАЖДОМ ВТОРОМ ПРОВЕРЕННОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН
17:42 20.05.2022
Комитет госконтроля Могилевской области в апреле-мае 2022 года выявил факты завышения цен на продукты питания в 15 торговых объектах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, мониторинги были проведены в магазинах Бобруйского, Глусского, Климовичского, Кричевского, Круглянского и Могилевского районов. Установлено, что предельные торговые надбавки были завышены на 120 наименований товаров.
Всего с начала года областным КГК различные нарушения законодательства выявлены в 85 (из 123) проверенных торговых объектах. В каждом втором магазине были завышены цены, в каждом третьем не соблюдались санитарные нормы и правила (в том числе продавались просроченные продукты).
По выявленным нарушениям 8 субъектов торговли оштрафованы. Цены приведены в соответствие с законодательством.
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