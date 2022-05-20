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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА В МИНСКЕ ПОСТРОЕНО 4,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
17:26 20.05.2022
В январе-апреле 2022 г. организациями всех форм собственности построено 4,5 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, введено в эксплуатацию 268,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 81 тыс. квадратных метров общей площади, или 30,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 71,9 тыс. квадратных метров.
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