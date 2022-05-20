ОАО «Слониммебель» внедрило энергоэффективный водогрейный котел UNICONFORT EOS 100 теплопроизводительностью 0,86 Гкал/ч, КПД (брутто) 87,0% и удельным расходом топлива 164,2 кг у.т./Гкал. Об этом сообщил главный специалист инспекционно-энегетического отдела Гродненского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Степан Севрюков.

По его словам, экономический эффект от внедрения котла достигается за счет высокого коэффициента полезного действия при работе на номинальной нагрузке, низкого потребления электроэнергии и топлива.

Водогрейный котел UNICONFORT EOS 100 оборудован автоматической системой самоочистки и автоматическим зажиганием, что в совокупности обеспечивает высокую продуктивность и значительное снижение простоев, позволяет оптимизировать подачу топлива и количество выбросов.

В качестве топлива обществом используются отходы собственного производства, такие как опилки и отходы деревообработки. На территории предприятия оборудован силос для сбора и хранения опилок объемом 1000 м3, которые дозированно и в автоматическом режиме по пневматической системе загрузки топлива подаются в котел. Данного запаса топлива достаточно для непрерывной работы котла в отопительный период в течении двух месяцев, а в межотопительный до полугода. Обрезки древесины, в свою очередь, измельчаются собственными дробилками в накопитель и автоматически, шнеком подаются в топку котла. Таким образом вместе с энергоэффективным производством тепловой энергии предприятием организован и безотходное производство продукции, что вносит существенный вклад в развитие возобновляемых источников энергии.

Экономия топливно-энергетических ресурсов от внедрения данного мероприятия составляет 57,9 т у.т. при сроке окупаемости в 6,6 лет.

Открытое акционерное общество «Слониммебель» и в дальнейшем планирует уделять значительное внимание энергосбережению, снижать энергоемкость выпускаемой продукции, тем самым и ее себестоимость.