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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 7%
16:54 20.05.2022
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 101,4%, с декабрем 2021 г. – 107%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,4% и 105,8% соответственно, промежуточные товары – 104,3% и 110,3%, потребительские товары – 101,4% и 106,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 102,3%, с декабрем 2021 г. – 108,4%, в том числе в растениеводстве – 106,6% и 111,8%, животноводстве – 101% и 107,3% соответственно.
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