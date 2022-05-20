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ЭКОНОМИКА РБ
АГРОГОРОДОК ОСТРОВНО БЕШЕНКОВИЧСКОГО РАЙОНА ГАЗИФИЦИРОВАЛИ
16:19 20.05.2022
В агрогородок Островно Бешенковичского района Витебской области 20 мая 2022 года подвели голубое топливо. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, протяженность построенного газопровода составляет 14 километров. Подача голубого топлива в агрогородок позволит газифицировать около 300 частных домовладений, объекты социальной сферы, молочнотоварную ферму и зерносушильный комплекс.
А с учетом газифицикации и близлежащих населенных пунктов, через которые проходит газопровод, общее число домохозяйств, которые в перспективе будут обеспечены голубым топливом, превысит 1 тысячу.
«Работы по газификации в регионе будут продолжены. В 2022 году они пройдут в 8 районах Витебской области. До конца года в регионе будет введено в строй 45 км подводящих газопроводов. Большинство этих работ выполняется в рамках госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда» и отраслевой программы комплексной модернизации производств газовой сферы», - рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, присутствовавший на церемонии пуска газа.
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