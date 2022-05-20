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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ САЖЕНЦЕВ РАСТЕНИЙ ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ 93 ТЫС. РУБЛЕЙ
16:08 20.05.2022
Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза саженцев различных растений общей стоимостью более 93 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, машина DAF с саженцами следовала из Литвы в Латвию, а после в Беларусь через пункт пропуска «Урбаны».
При досмотре грузового отсека автомобиля таможенники, помимо указанных в документах товаров, обнаружили еще свыше 21 тысячи единиц незаконно перемещаемых саженцев.
Данный товар является подкарантинным с высоким фитосанитарным риском. Соответственно, его нужно было при перемещении через границу не только заявить в товаросопроводительных документах, но и обеспечить наличием фитосанитарного сертификата.
По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция данной статьи влечет за собой наложение штрафа до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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