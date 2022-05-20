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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СФОРМИРОВАЛ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ БОЛЕЕ 60% ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
15:50 20.05.2022
В январе-апреле 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 60,6% доходов консолидированного бюджета Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данный круг плательщиков за январь-апрель 2022 года внес в бюджет 1258,6 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило – 1189,3 млн рублей, или 57,3%. Индивидуальные предприниматели уплатили 69,4 млн рублей, или 3,3%.
За четыре месяца текущего года платежи субъектов хозяйствования увеличились на 35,7% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 331,1 млн рублей.
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