В январе-апреле 2022 года субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 60,6% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данный круг плательщиков за январь-апрель 2022 года внес в бюджет 1258,6 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило – 1189,3 млн рублей, или 57,3%. Индивидуальные предприниматели уплатили 69,4 млн рублей, или 3,3%.

За четыре месяца текущего года платежи субъектов хозяйствования увеличились на 35,7% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 331,1 млн рублей.