ЭКОНОМИКА РБ

НЦИС ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЮ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММ

15:12 20.05.2022 Специалисты Национального центра интеллектуальной собственности 25 мая в онлайн-формате проведут консультацию по вопросам интеллектуальной собственности для заказчиков и исполнителей государственных программ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, трансляция будет доступна на YouTube-канале Национального центра интеллектуальной собственности по ссылке. В ходе мероприятия, которое начнется в 15.00, планируется обсуждение актуальных вопросов авторского права, патентования объектов промышленной собственности, регистрации товарных знаков. В качестве экспертов выступят начальник управления правового и кадрового обеспечения Татьяна Ковалевская; начальник управления товарных знаков Наталья Синишова; заместитель начальника управления экспертизы промышленной собственности, начальник отдела биологии Марина Пателина; начальник отдела регистрации и содействия коммерциализации объектов промышленной собственности Дмитрий Андриевский; начальник отдела досудебного урегулирования Татьяна Толканица и заместитель начальника отдела защиты прав управления авторского и смежных прав Андрей Лученок.