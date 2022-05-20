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ЭКОНОМИКА РБ
НЦИС ПРОВЕДЕТ ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЮ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ГОСПРОГРАММ
15:12 20.05.2022
Специалисты Национального центра интеллектуальной собственности 25 мая в онлайн-формате проведут консультацию по вопросам интеллектуальной собственности для заказчиков и исполнителей государственных программ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦИС, трансляция будет доступна на YouTube-канале Национального центра интеллектуальной собственности по ссылке.
В ходе мероприятия, которое начнется в 15.00, планируется обсуждение актуальных вопросов авторского права, патентования объектов промышленной собственности, регистрации товарных знаков.
В качестве экспертов выступят начальник управления правового и кадрового обеспечения Татьяна Ковалевская; начальник управления товарных знаков Наталья Синишова; заместитель начальника управления экспертизы промышленной собственности, начальник отдела биологии Марина Пателина; начальник отдела регистрации и содействия коммерциализации объектов промышленной собственности Дмитрий Андриевский; начальник отдела досудебного урегулирования Татьяна Толканица и заместитель начальника отдела защиты прав управления авторского и смежных прав Андрей Лученок.
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