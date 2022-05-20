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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО ИП В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 4,2 РАЗА
14:37 20.05.2022
В Витебской области на 1 мая 2022 года количество индивидуальных предпринимателей - плательщиков подоходного налога с физических лиц индивидуального предпринимателя составило более 5,5 тысяч и возросло к прошлому году в 4,2 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, данной категорией плательщиков уплачено за 4 месяца текущего года 10,6 млн рублей, что составило 1,2% в общих поступлениях области.
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