В Витебской области на 1 мая 2022 года количество индивидуальных предпринимателей - плательщиков подоходного налога с физических лиц индивидуального предпринимателя составило более 5,5 тысяч и возросло к прошлому году в 4,2 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, данной категорией плательщиков уплачено за 4 месяца текущего года 10,6 млн рублей, что составило 1,2% в общих поступлениях области.