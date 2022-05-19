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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,5%


13:24 20.05.2022

В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 103,2%, с декабрем 2021 г. – 111,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой апрельский рост цен на продтовары составил 18%. За январь-апрель 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,9%.

Непродовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом подрожали на 3%, с декабрем 2021 г. – на 12,9%. В апреле 2022 года к уровню апреля 2021 года цены выросли на 17,7%. В январе-апреле 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-апреля 2021 года на 12,5%.

Цены на услуги в апреле 2022 г. по сравнению с мартом понизились на 0,1%, с начала года – увеличились на 8,1%. В апреле 2022 года к апрелю 2021 года рост цен на услуги составил 10,1%. За январь-апрель 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-апрелем 2021 года на 8,7%.
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