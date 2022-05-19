Несмотря на все ожидания, после мартовской просадки покупательская активность на рынке квартир Минска в апреле 2022 года сильно возросла, пишет Realt.

Причем количество сделок не просто восстановилось, достигнув своих средних для середины весны значений, оно стало самым высоким для апреля за последнее десятилетие.

По предварительным данным, число сделок с квартирами в апреле составило 1415. Это на 37% больше, чем в марте, и на 4% больше, чем в аналогичный месяц 2021 года.

В то же время предложение квартир в базе Realt за месяц сократилось на 2%.

В сравнении с мартом сильнее всего увеличилось число сделок с 2-комнатными квартирами — на 58%. Продажи других типов квартир выросли скромнее — на 15−20%. Тем не менее в структуре спроса по-прежнему преобладают однушки — с ними в апреле заключили почти половину всех сделок. Треть приходилась на 2-комнатные квартиры, только 15% - на трешки.

Спрос на квартиры в новых готовых домах был обычным для месяца — их доля составила в апреле 15%.

Среди районов города чаще остальных покупали квартиры в Октябрьском, Московском и Фрунзенском районах. Реже выбирали жилье в Центральном и Партизанском.

Покупатели больше, чем обычно, совершали сделки с квартирами в современных каркасных и типовых кирпичных. В то же время квартирами в современных и старых панельках интересовались меньше, чем в другие месяцы.

Что касается цен на квартиры в Минске, то после резкого их падения в марте, в апреле ситуация начала постепенно выправляться. За месяц средняя цена квадратного метра увеличилась на 0.7% и составила $1251.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1325 $/м2 (+2.5% за месяц) — $45 067; 2-комнатные квартиры: 1187 $/м2 (+1.1%) — $52 415; 3-комнатные квартиры: 1109 $/м2 (-2.3%) — $66 000; 4-комнатные квартиры: 1038 $/м2 (+3.6%) — $84 735.

Цена предложения за тот же период выросла на 0,3% до 1264 $/м2. Это произошло за счет роста цен на 1- и 4-комнатные квартиры — плюс 2% и 1% к марту соответственно. Средние цены квадратного метра 2- и 3-комнатных квартир за месяц, напротив, показали отрицательную динамику.

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Realt произвел расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в апреле составляла $1318 (-0,7% за месяц).

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1436 $/м2 (+0,9% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1346 $/м2 (-1,1%), 3-комнатные квартиры — 1240 $/м2 (-1,2%), 4-комнатные квартиры — 1190 $/м2 (-2,1%).