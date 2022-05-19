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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛИ ОКОЛО 297 МЛН РУБЛЕЙ
12:15 20.05.2022
В Брестской области поступления подоходного налога за январь-апрель 2022 года составили 296,9 млн рублей, что на 51,6 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, темп роста поступлений подоходного налога в сопоставимых ценах к уровню прошлого года - 105,9%.
Удельный вес суммы подоходного налога в поступлениях консолидированного бюджета составил 40%.
Основная доля в общей сумме подоходного налога приходится на подоходный налог с физических лиц, удержанный и перечисленный налоговыми агентами, 277,8 млн рублей, или 94%. Сумма подоходного налога с физических лиц, исчисленного с доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, составила 16,2 млн рублей, или 5%. Физическими лицами перечислено в бюджет 2,9 млн рублей подоходного налога, или 1% от общей суммы доходов по данному источнику.
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