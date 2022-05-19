В Беларусь обладает серьезным по мировым меркам интеллектуальным потенциалом. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков на ХV Международной научно-практической конференции «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», которая проходит в Белорусском государственном экономическом университете.

«Об этом говорит и рост позиций Беларуси в Глобальном индексе инноваций в 2021 году: 62-место из 132 государств, а по показателю «подготовка специалистов в области науки и техники» наша страна занимает 11 место в мире. Нам необходимо использовать это преимущество максимально эффективно», – подчеркнул Сергей Шлычков, которого цитирует пресс-служба ГКНТ.

Он сообщил, что в качестве одного из механизмов стимулирования прорывных разработок, а также для решения научно-технических задач реального сектора экономики планируется разработать систему сертификатов, ваучеров и грантов, а также привлечь для этого технопарки и центры трансфера технологий. При этом прорабатываются механизмы поддержки роста стартапов от участия в самых первых конкурсах и поиска заинтересованных в реализации проекта до финансирования на возвратной основе создаваемого производства.

Сергей Шлычков также отметил, что студенты с прорывными идеями, ничего не знающие об организации ведения бизнеса, должны получить со стороны технопарков все необходимые консультации и услуги — юридические, бухгалтерские, услуги бизнес-планирования, рекламы.

В работе конференции принимают участие представители министерств и ведомств, учреждений высшего образования, научно-исследовательских институтов, других организаций. Среди зарубежных участников — гости из Казахстана, Ливана, России, Азербайджана, Китая.

Основная цель мероприятия - международный обмен знаниями ученых, представителей органов государственного управления и различных секторов экономики по вопросам экономического развития Беларуси и зарубежных стран.