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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМУ СЕРТИФИКАТОВ, ВАУЧЕРОВ И ГРАНТОВ
11:47 20.05.2022
В Беларусь обладает серьезным по мировым меркам интеллектуальным потенциалом. Об этом заявил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Сергей Шлычков на ХV Международной научно-практической конференции «Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость», которая проходит в Белорусском государственном экономическом университете.
«Об этом говорит и рост позиций Беларуси в Глобальном индексе инноваций в 2021 году: 62-место из 132 государств, а по показателю «подготовка специалистов в области науки и техники» наша страна занимает 11 место в мире. Нам необходимо использовать это преимущество максимально эффективно», – подчеркнул Сергей Шлычков, которого цитирует пресс-служба ГКНТ.
Он сообщил, что в качестве одного из механизмов стимулирования прорывных разработок, а также для решения научно-технических задач реального сектора экономики планируется разработать систему сертификатов, ваучеров и грантов, а также привлечь для этого технопарки и центры трансфера технологий. При этом прорабатываются механизмы поддержки роста стартапов от участия в самых первых конкурсах и поиска заинтересованных в реализации проекта до финансирования на возвратной основе создаваемого производства.
Сергей Шлычков также отметил, что студенты с прорывными идеями, ничего не знающие об организации ведения бизнеса, должны получить со стороны технопарков все необходимые консультации и услуги — юридические, бухгалтерские, услуги бизнес-планирования, рекламы.
В работе конференции принимают участие представители министерств и ведомств, учреждений высшего образования, научно-исследовательских институтов, других организаций. Среди зарубежных участников — гости из Казахстана, Ливана, России, Азербайджана, Китая.
Основная цель мероприятия - международный обмен знаниями ученых, представителей органов государственного управления и различных секторов экономики по вопросам экономического развития Беларуси и зарубежных стран.
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