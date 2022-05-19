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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОСТРОЕНО 14,1 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


11:41 20.05.2022

В январе-апреле 2022 г. организациями всех форм собственности построено 14,1 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 288,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 543,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 404,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 396,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,8% от общего ввода по республике.
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