В январе-апреле 2022 г. организациями всех форм собственности построено 14,1 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 288,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 543,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 404,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 396,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,8% от общего ввода по республике.