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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ПОСТРОЕНО 14,1 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:41 20.05.2022
В январе-апреле 2022 г. организациями всех форм собственности построено 14,1 тыс. новых квартир.
Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 1 288,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 543,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,2% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 404,4 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 396,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 30,8% от общего ввода по республике.
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