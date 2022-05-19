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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ РЕЙС В ИЗРАИЛЬ ПО ИЗМЕНЕННОМУ МАРШРУТУ
10:42 20.05.2022
Компания «Белавиа» запускает новый рейс в Израиль по измененному маршруту.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, новый рейс Минск – Тель-Авив – Минск будет выполняться с технической посадкой в Баку для дозаправки.
Начало полетов – со 2 июня, по четвергам и воскресеньям.
В четверг вылет из Минска будет в 11.50, прилет в Тель-Авив – 20.30; вылет из Тель-Авива – 21.30, прилет в Минск – 06.15.
В воскресенье вылет из Минска – 13.20, прибытие в Тель-Авив – 22.00; вылет из Тель-Авива – 23.00, прибытие в Минск – 07.45.
Рейсы по маршруту Минск - Тель-Авив – Минск, опубликованные в системе ранее (без дозаправки в Баку), отменяются с 1 июня 2022 года по 23 марта 2023 года в связи с закрытием для полетов части воздушного пространства Российской Федерации.
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