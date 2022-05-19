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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТРОЕНИЕ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ К 2025 ГОДУ
10:33 20.05.2022
Построение цифрового государства в Беларуси планируется к 2025 году. Об этом заявил директор РУП «Национальный центр электронных услуг» Роман Градусов.
«Современная архитектура электронного правительства в Беларуси уже сформирована. В настоящее время правильнее говорить о следующем этапе развития электронного правительства. С 2021 по 2025 год обозначены основные направления развития электронного правительства: услуги и сервисы, системы персонализации, платежные инструменты, системы взаимодействия, нормативное обеспечение, а также цифровой фронт-офис. По итогам выполнения запланированных мероприятий можно будет говорить о переходе к проактивному электронному правительству и построению цифрового государства к 2025 году», - сказал он.
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