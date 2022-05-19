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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКЕ 20 МАЯ СОСТОИТСЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ
09:34 20.05.2022
20 мая 2022 г. на базе ГУО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» состоится XXI Республиканская научно-практическая конференция с международным участием для молодых специалистов «Современные достижения неврологии и нейрохирургии».
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в работе конференции примут участие ведущие специалисты отрасли: заместитель директора по научной работе РНПЦ неврологии и нейрохирургии, член-корреспондент НАН Беларуси Юрий Шанько;
заместитель директора по медицинской части РНПЦ неврологии и нейрохирургии Вячеслав Ващилин;
заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ неврологии и нейрохирургии Эдуард Василевич;
доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО Михаил Селицкий;
заведующий отделом неврологии и нейрохирургии государственного учреждения «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» Сергей Марченко и др.
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