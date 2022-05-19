ЭКОНОМИКА РБ

В ВИТЕБСКЕ 20 МАЯ СОСТОИТСЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

09:34 20.05.2022 20 мая 2022 г. на базе ГУО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» состоится XXI Республиканская научно-практическая конференция с международным участием для молодых специалистов «Современные достижения неврологии и нейрохирургии». Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в работе конференции примут участие ведущие специалисты отрасли: заместитель директора по научной работе РНПЦ неврологии и нейрохирургии, член-корреспондент НАН Беларуси Юрий Шанько; заместитель директора по медицинской части РНПЦ неврологии и нейрохирургии Вячеслав Ващилин; заместитель директора по организационно-методической работе РНПЦ неврологии и нейрохирургии Эдуард Василевич; доцент кафедры неврологии и нейрохирургии БелМАПО Михаил Селицкий; заведующий отделом неврологии и нейрохирургии государственного учреждения «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» Сергей Марченко и др.