Вклад субъектов малого и среднего предпринимательства в ВВП Беларуси за 2021 год составил 26,6%, в том числе организациями малого бизнеса – 16,1%, организациями среднего бизнеса – 7,4%, индивидуальными предпринимателями – 3,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства за 2021 год составила 190 млрд рублей, вклад в республиканский объем выручки – 41,6%.

На 1 января 2022 г. в Беларуси хозяйственную деятельность осуществляли 273 тыс. индивидуальных предпринимателей и 112 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства, в том числе 98 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12 тыс. малых организаций (11%) и 2 тыс. средних организаций (2%).

В сфере малого и среднего предпринимательства в 2021 году наиболее распространенными были следующие виды экономической деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (33% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей); транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (13%); профессиональная, научная и техническая деятельность (10%); промышленность (8%); строительство (8%).