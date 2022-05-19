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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,9%
18:14 19.05.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 101,2%, с декабрем 2021 г. – 105,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,5% и 105,3% соответственно, промежуточные товары – 107,7% и 113,9%, потребительские товары – 100,2% и 102,6% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в апреле 2022 г. по сравнению с мартом 2022 г. составил 105%, с декабрем 2021 г. – 107,5%, в том числе в растениеводстве – 111,5% и 118,5% соответственно, животноводстве – 103,2% и 104,7%.
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