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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГТК И БИЗНЕСА ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
17:27 19.05.2022
В ведомственном Институте таможенных органов состоялась встреча представителей Государственного таможенного комитета во главе с первым заместителем председателя ГТК Александром Валиевым с членами республиканского союза участников таможенных отношений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, актуальные вопросы таможенникам задавали как представители бизнес-сообщества минского региона в очном формате, так и других регионов посредством видеоконференцсвязи.
В частности, членов союза интересовала организация работы в специально установленных местах для совершения грузовых операций и перецепки, порядок работы с документами, а также возможность дополнения перечня категорий товаров и транспортных средств, на которые принятые постановлением меры могут не распространяется.
Кроме того, первый заместитель председателя ГТК ответил на интересующие представителей бизнеса вопросы, связанные с запретом на вывоз отдельных видов промышленных товаров.
В ходе встречи участники обсудили и систему учета товаров уполномоченных экономических операторов, а также работу по другим аспектам.
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