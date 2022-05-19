В ведомственном Институте таможенных органов состоялась встреча представителей Государственного таможенного комитета во главе с первым заместителем председателя ГТК Александром Валиевым с членами республиканского союза участников таможенных отношений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, актуальные вопросы таможенникам задавали как представители бизнес-сообщества минского региона в очном формате, так и других регионов посредством видеоконференцсвязи.

В частности, членов союза интересовала организация работы в специально установленных местах для совершения грузовых операций и перецепки, порядок работы с документами, а также возможность дополнения перечня категорий товаров и транспортных средств, на которые принятые постановлением меры могут не распространяется.

Кроме того, первый заместитель председателя ГТК ответил на интересующие представителей бизнеса вопросы, связанные с запретом на вывоз отдельных видов промышленных товаров.

В ходе встречи участники обсудили и систему учета товаров уполномоченных экономических операторов, а также работу по другим аспектам.