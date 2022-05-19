В Беларуси за 3 месяца 2022 года экспорт медуслуг составил более $9 млн. Об этом заявил сегодня начальник управления предпринимательской деятельности, ценообразования и госимущества Минздрава Дмитрий Калистратов.

"За 3 месяца этого года экспорт медуслуг составил более $9 млн. Стоит отметить, что изменилась структура экспорта, как в страновом разрезе, так и по видам медуслуг, которые были востребованы. Более 30% прироста экспорта услуг было обеспечено за счет иностранцев, проживающих не в СНГ. Это Китай, США, Грузия. Наиболее востребованы были услуги стоматологии, гинекологии, неврологии, реабилитации. Темп роста составил более 2%", - сказал Дмитрий Калистратов.

Специалист также подчеркнул, что наиболее востребованы некоторые виды медуслуг в приграничных районах - Гомельской, Брестской области, а также в Минске.

"Безвиз, конечно, повлиял на это. Литва, Латвия, Польша - по этим странам отмечается значительный прирост экспорта услуг. Люди приезжают на реабилитацию (от 7 дней до нескольких недель), на операции. Спектр услуг широкий, продолжительность зависит от объема медуслуг. Есть смещение спроса на те услуги, которые были отложены из-за ковида. Пациентов из-за рубежа интересуют и диагностические медуслуги: люди приезжают обследовать весь организм. Это позволяет предложить и другие услуги, которые следуют за этапом диагностики", - сказал Дмитрий Калистратов.