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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 11,7%


16:15 19.05.2022

В Гродненской области цены на продовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом выросли на 3,5%, к декабрю 2021 г. – на 11,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в апреле 2022 года составил 18,5%. За январь-апрель 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 14,5%.

Непродовольственные товары в апреле 2022 г. стали дешевле по сравнению с мартом на 0,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – дороже на 8,5%. В апреле 2022 года цены выросли по сравнению с апрелем 2021 года на 16,1%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 12,1%.

Цены на услуги в апреле 2022 г. по сравнению с мартом снизились на 1,2%, с декабрем 2021 г. – выросли на 8,5. Годовой рост цен на услуги в апреле 2022 года составил 10,1%. В январе-апреле 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 9,3%.
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