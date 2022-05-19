В Гродненской области цены на продовольственные товары в апреле 2022 г. по сравнению с мартом выросли на 3,5%, к декабрю 2021 г. – на 11,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен на продтовары в апреле 2022 года составил 18,5%. За январь-апрель 2022 года цены на продовольствие повысились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 14,5%.

Непродовольственные товары в апреле 2022 г. стали дешевле по сравнению с мартом на 0,2%, по сравнению с декабрем 2021 года – дороже на 8,5%. В апреле 2022 года цены выросли по сравнению с апрелем 2021 года на 16,1%. За январь-апрель 2022 года к уровню января-апреля 2021 года цены на непродовольственные товары увеличились на 12,1%.

Цены на услуги в апреле 2022 г. по сравнению с мартом снизились на 1,2%, с декабрем 2021 г. – выросли на 8,5. Годовой рост цен на услуги в апреле 2022 года составил 10,1%. В январе-апреле 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 9,3%.