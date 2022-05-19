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ЭКОНОМИКА РБ
АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС ПЕТРИКОВСКОЙ ЦРБ ОТКРОЮТ ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЛЕТОМ
15:37 19.05.2022
Акушерско-гинекологический корпус Петриковской ЦРБ откроют после капитального ремонта (с элементами модернизации) летом. Такая информация прозвучала 18 мая на встрече председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с коллективом больницы.
По словам Ивана Крупко, объект практически готов к вводу.
Как рассказала главврач больницы Ольга Семикопенко, в корпусе полностью заменили кровлю, перепланировали помещения, коммуникации, смонтировали новую систему вентиляции с датчиками, которые анализируют температуру и влажность в помещении. Установлены 2 кислородные станции.
В корпусе 40 коек - 20 в родильном и 20 в гинекологическом отделении. Закуплено новое медоборудование - функциональный операционный стол, стол для родовспоможения, аппарат искусственной вентиляции легких, кувезы для малышей, наркозно-дыхательный аппарат и другое.
Часть медоборудования приобретена Минздравом, еще на часть деньги выделяли спонсоры.
«Здесь в районе почти половина ФАПов закрыта, планируем приобрести передвижной комплекс. Такой есть в Речицком районе, и он оправдал вложенные средства», - отметил начальник управления по здравоохранению Николай Куденьчук.
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