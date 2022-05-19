Ведущий поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга ActiveCloud совместно с партнером CleverOne завершили проект, в рамках которого эксперты CleverOne разработали для клиента онлайн-площадку для торговли, построенную на базе многофункционального программного комплекса, который объединяет в себе CRM-систему, сайт, мобильные приложения и мессенджеры.

В свою очередь компания ActiveCloud предоставила облачный хостинг Cloud Server и доменное имя. Маркетплейс уже запущен на территории Беларуси и России, в планах – масштабирование и вывод онлайн-площадки на другие рынки.

Благодаря полной автоматизации электронной торговли, заказчик сможет увеличить прибыльность бизнеса. При этом удобный и эффективный инструмент для работы получили все сотрудники компании – как руководители и менеджеры, так и операторы, курьеры и бухгалтеры. Кроме того, посетители сайта могут оценить удобные пользовательские сценарии при оформлении заказа.

Для выхода на новый рынок в сегмент E-commerce food-ритейлеру требовалось комплексное решение, обеспечивающее автоматизацию бизнес-процессов. Клиент выбрал высокотехнологичное предложение от ActiveCloud и CleverOne, поскольку оно предусматривало создание многофункциональной площадки со встроенной CRM-системой. Система CRM собственной разработки CleverOne позволила компании выстроить грамотное и эффективное управление бизнесом online благодаря полной автоматизации процессов розничной торговли: от приема заказа и конечной доставки продукции потребителю до сбора статистики и учета финансов.

«Комплексное решение, разработанное нашим партнером CleverOne, обеспечил клиенту максимальную эффективность продаж и высокую конверсию. Пользователи уже высоко оценили легкость и удобство его использования. За счет своих широких возможностей – масштабируемости, подключения аналитики, конструктору товаров, интеграции с платежными системами и агрегаторами и т.д. – онлайн-площадка стала универсальным и незаменимым инструментом для бизнеса, а благодаря размещению на хостинге ActiveCloud, гарантирована безопасная и стабильная работа сайта и приложений, а также их 100%-ная доступность», – отметила Наталия Шемет, специалист по развитию партнерской сети ActiveCloud.