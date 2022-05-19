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ЭКОНОМИКА РБ
ОПРЕДЕЛЕН ОБЪЕМ САХАРА НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ
15:08 19.05.2022
Определен объем сахара на ввоз в Беларусь.
Как сообщает концерн «Белгоспищепром», соответствующая рабочая группа 18 мая 2022 года определила объем сахара из выделенной Республике Беларусь тарифной льготы, исходя из необходимости обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки, в размере не более 20 тыс. тонн.
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