ЭКОНОМИКА РБ

ОПРЕДЕЛЕН ОБЪЕМ САХАРА НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ

15:08 19.05.2022 Определен объем сахара на ввоз в Беларусь. Как сообщает концерн «Белгоспищепром», соответствующая рабочая группа 18 мая 2022 года определила объем сахара из выделенной Республике Беларусь тарифной льготы, исходя из необходимости обеспечения сбалансированности на потребительском рынке и промышленной переработки, в размере не более 20 тыс. тонн.