В Беларуси планируются новые механизмы поддержки инноваций в рамках Государственной программы инновационного развития страны на 2021-2025 годы. Это отметил заместитель начальника управления международной научно-технической и инновационной политики Государственного комитета по науке и технологиям Юрий Рабко, выступая на V международном форуме-выставке деловых контактов «Брест-2022», который проходит 18-19 мая.

«Ключевой особенностью новой госпрограммы является системная переориентация инновационного развития страны с трансфера (заимствования) зарубежных технологий на внедрение отечественных разработок», – отметил Юрий Рабко, которого цитирует пресс-служба ГКНТ. – Такой подход соответствует лучшему мировому опыту, включая страны, сопоставимые с Беларусью по численности населения, например Финляндия, Израиль. Кроме того, такой подход еще больше актуализируется в условиях санкционных ограничений со стороны государств, выступающих традиционными донорами высоких технологий».

Помимо акцента на отечественных разработках, в новой госпрограмме реализован ряд системных мер, для создания благоприятных условий реализации инновационных проектов и мероприятий в нашей стране. Например, существенным новшеством стало применение действенных налоговых стимулов и таможенных преференций взамен сложно администрируемых налоговых льгот.

«Предусмотрен также новый механизм формирования и реализации комплексных проектов, включающих несколько взаимосвязанных инновационных и научно-технических проектов. Таким образом ключевой особенностью комплексных проектов стала тесная взаимосвязь науки, инвестиций и производства», – сказал Юрий Рабко.

Он также сообщил, что в рамках госпрограммы будет реализовано 6 комплексных «проектов будущего», предусматривающих создание высокотехнологичных производств в городе Минске и регионах страны.

Так, комплексный проект по развитию Национального электротранспорта, предусматривает создание в республике нового сектора машиностроительной отрасли – электромобилестроение.

Проект «Умные города» Беларуси» предполагает создание мультисервисной цифровой платформы «умный город (регион)» для обеспечения комфортной среды проживания. Проектом «Биотехнологии в агропромышленном комплексе» предусматривается развитие новой для республики биотехнологической отрасли в сельском хозяйстве.

По предварительной оценке, отметил Юрий Рабко, реализация комплексных проектов позволит создать около 20 новых производств и более 2,2 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит более 1,9 млрд рублей.

Также представитель ГКНТ рассказал, что в рамках новой госпрограммы проводится системная работа по дальнейшему развитию инновационной инфраструктуры в качестве площадки для реализации молодежных инициатив, инновационных идей и стартап-проектов.

Международный форум деловых контактов в Бресте проводится с 2016 года и ежегодно объединяет на своей площадке представителей государственных органов, дипломатического корпуса и бизнеса. Сегодня участвуют делегации 15 стран.

Программа мероприятий форума включает пленарное заседание, работу секций «Инвестиции», «Инновации», «Туризм и медицина», «Города-побратимы», контактно-кооперационную биржу и другие тематические мероприятия.