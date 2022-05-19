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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ПОДРОС НА 1,9%
14:00 19.05.2022
В Минске розничный товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 6 542,7 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96% розничного товарооборота города Минска, в январе- апреле 2022 г. составил 6 280,8 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-апреле 2022 г. составил 27 038,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 82% к уровню января-апреля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-апреле 2022 г. составил 559,3 млн рублей, или 102% в сопоставимых ценах к уровню января-апреля 2021 г.
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