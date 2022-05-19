В РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова разработана технология, которая позволяет при раке легкого выполнить сложнейшую реконструктивную операцию, сохранить здоровую часть легкого и избежать его полного удаления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, достигается это путем применения компьютерного 3D моделирования.

Так, дооперационные исследования пациента загружаются в компьютер. По разработанному специалистами центра алгоритму строится 3D модель легкого, бронхов, сосудов и опухоли. На модели делаются расчеты, где должна пройти линия пересечения каждой структуры и разрабатывается план реконструкции. До кубического миллиметра рассчитываются объемы участков легкого, которые будут удалены. При этом учитывается объем участков, которые потеряли свою функциональность по разным причинам и участки с сохраненной функцией. Оценивается переносимость операции. Во время самой операции навигацию в ране специалисты осуществляют по разработанному плану. Ведется непосредственный контроль соответствия плану операции путем сравнения удаленного препарата с его 3D моделью. После операции строится 3D модель реконструированного легкого и отслеживаются малейшие отклонения от плана и динамика изменений каждые три месяца. Благодаря этому имеется возможность своевременно принимать необходимые меры при выявлении отклонений.

Технологию разработал ведущий научный сотрудник лаборатории торакальной онкопатологии центра, к.м.н. Сергей Еськов под руководством д.м.н., профессора, академика НАН РБ Сергея Красного.

В связи с тем, что данная методика крайне востребована, 24 марта на базе Гродненской университетской клиники, был проведен мастер-класс по выполнению реконструктивной органосберегающей операции на легком с применением компьютерного 3D моделирования. В результате успешно проведенной операции, врачам удалось сохранить пациенту большую часть пораженного опухолью легкого, благодаря чему он сохранит трудоспособность и вернется к любимой работе. Успех операции был обеспечен слаженной работой сотрудников РНПЦ онкологии и медицинской радиологии и Гродненской университетской клиники.

Цель новой технологии – увеличение доли пациентов, которым выполняется органосберегающая радикальная операция на легком вместо его полного удаления. Ее внедрение в масштабах страны позволит дистанционно обрабатывать данные о множестве пациентов со всей Беларуси и помогать объективно (с точностью более 90%) оценивать возможность сохранения легкого. Если по месту жительства нет возможности выполнить сложную реконструктивную операцию, пациент может быть направлен в центр. Оперативное вмешательство по такой технологии позволит многим пациентам избежать инвалидизации. Уже сейчас врачи РНПЦ готовы проводить лечение на самом высоком техническом уровне всем нуждающимся, включая иностранных граждан.