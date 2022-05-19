Комитет госконтроля Беларуси отчитался о проверке в медцентре «Нордин».

«…в ходе расследований установлено, что на протяжении 10 лет медицинским центром «Нордин» систематически оказывались ортопедические операции без наличия лицензии (специального разрешения) на их проведение в операционном отделении центра на ул. Бехтерова в Минске», - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В нем утверждается, что руководство медцентра знало о запрете проведения ортопедических операций. Однако с целью получения дополнительной прибыли на официальном сайте медцентра размещалась информация о том, что центром осуществляются такие операции.

Для придания законности данным операциям и сокрытия информации об их проведении от проверяющих, ортопедические операции были включены в прейскурант и проводились по учетам как обычные хирургические.

Работниками органов финансовых расследований проведены осмотры помещений медицинского центра и обнаружены документы, цифровые носители, черновые записи, подтверждающие проведение ортопедических операций. Также установлено, что медицинский персонал медцентра «Нордин» 2 месяца назад (после начала проведения Комитетом госконтроля мониторингов в медицинских центрах) был предупрежден руководством о необходимости отвечать отрицательно, если будут случаи обращения клиентов по вопросам проведения операций у ортопедов.

В ходе осмотров установлено, что операционное отделение медицинского центра по своим характеристикам и параметрам не соответствовало требования Министерства здравоохранения для оказания в нем ортопедических операций, в связи с чем не было получено специальное разрешение (лицензия).

«Также вскрыты факты уклонения от уплаты налогов владельцами медицинского центра на сумму более 500 тыс. рублей. Они признали вину и готовы погасить ущерб бюджету», - утверждает КГК.

В целом, изучение ситуации в частных медцентрах показало, что в их деятельности имеются нарушения по ценообразованию на услуги и факты навязывания услуг. Так, медцентры предоставляют комплексные услуги по диагностике, в которые включено несколько видов исследований, при этом при формировании стоимости этих исследований осуществляется дублирование манипуляций (в стоимость услуги необоснованно несколько раз включаются одни и те же манипуляции).

С целью защиты прав пациентов Комитет госконтроля направил медцентрам рекомендации с требованием пересчитать стоимость завышенных услуг, а также предоставить гражданам право выбора услуг без навязывания ненужных исследований, консультаций и процедур.

Отдельные коммерческие медцентры оперативно приняли меры по выполнению данных рекомендаций.

К примеру, медцентром в Бресте за счет исключения дублирующих манипуляций в среднем на 15-20% снижена стоимость проведения комплексных исследований МРТ и отдельных видов УЗИ. Приняты меры по снижению стоимости услуг минским медцентром: снижена стоимость (на 10-12%) на все виды комплексных исследований МРТ и стоимость рентгенологических исследований (до 40%). Другим медицинским центром в Минске снижена стоимость услуги при выполнении комбинированных УЗИ (в среднем на 14%).

«Комитет госконтроля поведет выборочный мониторинг медцентров и изучит, насколько исчерпывающе ими приняты меры по недопустимости необоснованного завышения цен (в первую очередь за счет дублирования манипуляций и работ) и исключения навязывания услуг», - говорится в сообщении ведомства.