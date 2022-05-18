В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 14,6 млн тонн грузов, или 62,4% к январю-апрелю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 5,6 млрд тонно-километров, или 52,3% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-апреле 2022 г. пассажирооборот составил 2 387,2 млн пассажиро- километров, или 98,8% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 203,9 млн человек, или 98% к январю-апрелю 2021 г.