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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УПАЛИ НА 37,6%
12:25 19.05.2022
В январе-апреле 2022 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 14,6 млн тонн грузов, или 62,4% к январю-апрелю 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 5,6 млрд тонно-километров, или 52,3% к соответствующему периоду 2021 года.
В январе-апреле 2022 г. пассажирооборот составил 2 387,2 млн пассажиро- километров, или 98,8% к соответствующему периоду 2021 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 203,9 млн человек, или 98% к январю-апрелю 2021 г.
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