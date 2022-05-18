ЭКОНОМИКА РБ

ГОССТАНДАРТ ЗАБРАКОВАЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «МЕДОВЫЙ ДОМ»

12:06 19.05.2022 Госстандарт забраковал отдельные виды продукции торговой марки «Медовый дом». Об этом сообщает Telegram-канал «Безопасность и качество». Согласно информации, обнаружены запрещенные добавки в клубнике и малине дробленой с сахаром. В частности, при производстве продукции использовался незаявленный в маркировке консервант сорбиновая кислота в количестве 0,43 г/кг в клубнике и 0,48 г/кг в малине. В итоге Госстандарт запретил продажу этой продукции.