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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТАНДАРТ ЗАБРАКОВАЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «МЕДОВЫЙ ДОМ»
12:06 19.05.2022
Госстандарт забраковал отдельные виды продукции торговой марки «Медовый дом». Об этом сообщает Telegram-канал «Безопасность и качество».
Согласно информации, обнаружены запрещенные добавки в клубнике и малине дробленой с сахаром.
В частности, при производстве продукции использовался незаявленный в маркировке консервант сорбиновая кислота в количестве 0,43 г/кг в клубнике и 0,48 г/кг в малине.
В итоге Госстандарт запретил продажу этой продукции.
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