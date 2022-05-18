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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ
11:53 19.05.2022
В Беларуси разработают Национальный индекс административной нагрузки. Его разработку анонсировала 18 мая 2022 года заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок, выступая на II Международном цифровом форуме #GBC (Государство. Бизнес. Граждане).
По ее словам, его конечная цель – поступательное снижение уровня нагрузки на бизнес через сокращение нормативных издержек.
«Индекс должен стать частью цифровой инфраструктуры посредством интеграции в Реестр админпроцедур. Это предполагает глобальное переосмысление подхода к организации взаимодействия государства и бизнеса за счет оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, а также организацию согласованной работы IT-систем», - сказала Ирина Бабаченок, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.
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