ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ

11:53 19.05.2022 В Беларуси разработают Национальный индекс административной нагрузки. Его разработку анонсировала 18 мая 2022 года заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок, выступая на II Международном цифровом форуме #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). По ее словам, его конечная цель – поступательное снижение уровня нагрузки на бизнес через сокращение нормативных издержек. «Индекс должен стать частью цифровой инфраструктуры посредством интеграции в Реестр админпроцедур. Это предполагает глобальное переосмысление подхода к организации взаимодействия государства и бизнеса за счет оптимизации и автоматизации бизнес-процессов, а также организацию согласованной работы IT-систем», - сказала Ирина Бабаченок, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.