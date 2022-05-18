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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ С 30 МАЯ ОТМЕНЯЕТ ПЦР-ТЕСТЫ НА COVID-19 В ЛАБОРАТОРИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДЦЕНТРОВ


11:48 19.05.2022

Министерство здравоохранения с 30 мая отменяет проведение ПЦР-исследований на COVID-19 в лабораториях негосударственных медцентров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, решение принято в целях «оптимизации лабораторных ПЦР-исследований, централизации наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе».

В списке числятся ООО «Гравитадиагностик», ИООО «Синэво», ИООО «Независимая лаборатория Инвитро», ИУП «Синлаб-ЕМЛ», ООО «ЛОДЭ», Медицинский центр «Полимед» филиал ООО «Торговая сеть «ПРОДМИР» и ООО «Клиника «Мерси».

«Провести ПЦР-исследование на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для выезда за рубеж с выдачей результатов на русском и английском языках можно на базе 53 лабораторий системы Минздрава. Развитие информационных технологий в государственной сети здравоохранения и централизация этой информации, дадут возможность ее быстро передать (в случае получения положительных результатов) в амбулаторно-поликлиническую организацию здравоохранения и территориальный центр гигиены и эпидемиологии», - отметили в Минздраве.

С актуальным перечнем лабораторий, в том числе осуществляющих передачу результатов в систему «Путешествую без COVID-19», можно ознакомиться здесь.
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