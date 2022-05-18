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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СНИЗИЛОСЬ НА 0,2%
11:27 19.05.2022
В январе-апреле 2022 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 8 014,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню января-апреля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 35,8%, в обрабатывающей промышленности – на 2,7%.
При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство упало на 10,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 6,2%.
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