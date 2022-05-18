Цифровизация админпроцедур позволит существенно сократить издержки бизнеса. Об этом заявила 18 мая 2022 года заместитель директора Департамента по предпринимательству Ирина Бабаченок, выступая на II Международном цифровом форуме #GBC (Государство. Бизнес. Граждане).

По ее словам, исключение избыточного административного давления – общепризнанный инструмент создания благоприятной среды для развития предпринимательства.

Новый импульс цифровизации административных процедур придало принятие указа № 240, который закрепил принцип максимального использования информационных технологий при взаимодействии государства и бизнеса.

С марта текущего года функционирует «Реестр административных процедур» – rap.gov.by, где в максимально удобной форме представлена официальная информация обо всех интересующих бизнес админпроцедурах (стоимость, перечни/формы представляемых документов, сроки принятия решений и их действия), а также куда за ними обращаться (адреса уполномоченных органов, режимы их работы, контактные телефоны специалистов, банковские реквизиты для оплаты и т.д.).

В настоящее время в нем отражены 692 админпроцедуры. При этом информация на ресурсе ежедневно дополняется и актуализируется.

Ожидается, что использование ресурса после полноценного внедрения снизит административные издержки субъектов хозяйствования не менее чем на 10 млн. долларов в год.

«В будущем на сайте rap.gov.by должна появиться возможность прохождения админпроцедур онлайн. Это коснется всех процедур, «оцифровка» которых экономически целесообразна», – отметила Ирина Бабаченок, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Она также подробно рассказала о роли Единого реестра лицензий в обеспечении цифрового взаимодействия G2B.

«Создание Реестра стало «пилотным проектом», внедрившим информационные технологии в процессы взаимодействия бизнеса и власти в сфере лицензирования.

Он позволил комплексно автоматизировать процессы выдачи лицензий, их дубликатов, внесения изменений и (или) дополнений, приостановления, возобновления, прекращения их действия, аннулирования лицензий, контроля за соблюдением лицензионных требований и условий.

В настоящее время в Реестр включены сведения в отношении более 54,7 тыс. лицензий, из них 52,7 тыс. – действующие.

Минэкономики начата работа по модернизации Реестра, которая станет важным шагом к цифровизации админпроцедур в целом. В основу проводимой реформы по цифровизации лицензирования положен законопроект «О лицензировании».

Цифровизация лицензирования позволит обеспечить эффективное информационное взаимодействие всех участников процесса в общегосударственном масштабе. Еще один «плюс» – это возможность в режиме реального времени отслеживать все этапы лицензирования, от подачи заявлений до прекращения действия лицензии и обеспечивать оперативный доступ к информации по выданным лицензиям.

С учетом перехода «в цифру» законопроектом закрепляется принципиально новый подход в лицензировании – реестровый принцип подтверждения прав. То есть, теперь лицензия станет не разрешением на осуществление вида деятельности, а правом ее осуществления», – подчеркнула представитель Минэкономики.

Ирина Бабаченок напомнила, что правительство в ноябре прошлого года приняло решение о создании Агентства сервисизации и реинжиниринга – как неотъемлемого элемента снижения административной нагрузки.

Таким образом, цель работы по цифровизации админпроцедур – сделать процесс осуществления административных процедур и предоставления иных госуслуг для бизнеса простым и прозрачным как для субъектов хозяйствования, так и для тех, кто осуществляет такие процедуры и услуги, исключить избыточные требования по предоставлению бизнесом документов, сократить сроки ожидания решений, в целом, снизить бюрократическую нагрузку.