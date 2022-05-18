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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЕМ ПОВРЕЖДЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ-ЗА НЕПОГОДЫ СОСТАВИЛ 90 ТЫС. КУБ. М


10:40 19.05.2022

В результате неблагоприятного воздействия шквалистых ветров, прошедших в мае текущего года на территории Минской области, лесной фонд поврежден на общей площади 2700 га.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минском государственном производственном лесохозяйственном объединении, объем поврежденной древесины составил 90 тыс. куб. м.

Из общего объема повреждения сплошные санитарные рубки требуется провести на площади 180 га (45 тыс. куб. м), выборочные санитарные рубки – 570 га (10 тыс. куб. м), уборку захламленности – 1950 га (35 тыс. куб. м).

В настоящее время производится отвод поврежденных участков леса в рубку, оформляются необходимые разрешительные документы на проведение рубок, начаты работы по проведению необходимых санитарно-оздоровительных мероприятий.

Кроме того, часть сил лесохозяйственных учреждений Минской области направлены в Могилевскую область для оказания помощи в разработке ветровально-буреломных насаждений.
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