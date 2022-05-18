Парк высоких технологий (ПВТ) подготовил электронный справочник «ИТ-абитуриент 2022» для абитуриентов, желающих поступить в белорусские университеты и связать свое будущее с информационными технологиями.

Как сообщает сайт ПВТ, в издании представлена актуальная информация об ИТ-факультетах минских и региональных вузов: планы приема на 2022 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, места распределения выпускников, порядок предоставления общежития, контактная информация.

Кроме того, издание содержит описание наиболее востребованных профессий в сфере информационных технологий, информацию о ситуации на рынке труда, рекомендации для поступающих от представителей компаний-резидентов ПВТ по выбору специальности.

Скачать справочник можно здесь.