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ЭКОНОМИКА РБ
ПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВИЛ СПРАВОЧНИК «ИТ-АБИТУРИЕНТ 2022»
10:29 19.05.2022
Парк высоких технологий (ПВТ) подготовил электронный справочник «ИТ-абитуриент 2022» для абитуриентов, желающих поступить в белорусские университеты и связать свое будущее с информационными технологиями.
Как сообщает сайт ПВТ, в издании представлена актуальная информация об ИТ-факультетах минских и региональных вузов: планы приема на 2022 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, места распределения выпускников, порядок предоставления общежития, контактная информация.
Кроме того, издание содержит описание наиболее востребованных профессий в сфере информационных технологий, информацию о ситуации на рынке труда, рекомендации для поступающих от представителей компаний-резидентов ПВТ по выбору специальности.
Скачать справочник можно здесь.
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