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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 1,7%
09:41 19.05.2022
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-апрель 2022 г. в текущих ценах составил 19,1 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,7% к уровню января-апреля 2021 г.
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