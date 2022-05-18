ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 1,7%

09:41 19.05.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-апрель 2022 г. в текущих ценах составил 19,1 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 1,7% к уровню января-апреля 2021 г.