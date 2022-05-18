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ЭКОНОМИКА РБ


НАБЛЮДАЕТСЯ РОСТ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В БЕЛОРУССКУЮ ЭКОНОМИКУ - ЧИНОВНИК


09:27 19.05.2022

Наблюдается рост количества и качества иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Об этом заявил 18 мая 2022 года первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь, комментируя первые результаты внедрения в прошлом году нормотворческих инициатив Минэкономики по улучшению инвестиционного климата страны.

В I квартале в белорусскую экономику поступило 3,4 млрд долларов инвестиций – это на 12,3% выше аналогичного периода 2021 года.

Как отметил Юрий Чеботарь, рост показали все компоненты иностранных инвестиций.

«Традиционно, большое внимание уделяется прямым иностранным инвестициям. Их объем вырос почти на 18% – до 3 млрд долларов. При этом положительную тенденцию демонстрируют их составляющие. Наблюдается перераспределение в пользу участия в капитале и реинвестирования на фоне значительного сокращения долговых инструментов. Средства из-за рубежа наиболее активно привлекали предприятия промышленности, торговли, IT-сектора и транспорта», – рассказал Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

Анализируя показатель ПИИ на чистой основе, который продемонстрировал рекордное значение за последние 8 лет, Юрий Чеботарь подчеркнул, что это достижение обусловлено ростом конкурентоспособности отечественного законодательства и эффективными инвестиционными стратегиями предприятий.

«За I квартал объем ПИИ на чистой основе возрос практически в 1,5 раза до 1,8 млрд долларов. Это произошло благодаря тому, что большему количеству отечественных субъектов хозяйствования удалось привлечь финансы из-за рубежа. Больше всего средств поступило из Кипра, Российской Федерации, Нидерландов. При этом сократилось число «организаций-доноров» ПИИ на чистой основе. С точки зрения целей и задач Программы-2025 для нас важно наблюдаемое сокращение межрегиональной дифференциации по поступлению инвестиций. Области, как правило, демонстрировали более высокие темпы притока ПИИ на чистой основе, чем Минск», – констатировал первый заместитель руководителя министерства.
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