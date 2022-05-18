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ЭКОНОМИКА РБ
GOOGLE ЗАПРЕТИЛА БЕЛОРУСАМ ЗАГРУЖАТЬ И ОБНОВЛЯТЬ ПЛАТНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В PLAY STORE
09:16 19.05.2022
Google запретила белорусам загружать и обновлять платные приложения в Play Store. Такая информация размещена в корпоративном блоге Google.
«…Это означает, что пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписку или совершать любые покупки цифровых товаров в приложении с помощью Google Play», - говорится в сообщении.
При этом бесплатные приложения остаются доступными в Play Store.
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