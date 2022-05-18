Google запретила белорусам загружать и обновлять платные приложения в Play Store. Такая информация размещена в корпоративном блоге Google.

«…Это означает, что пользователи не могут покупать приложения и игры, оплачивать подписку или совершать любые покупки цифровых товаров в приложении с помощью Google Play», - говорится в сообщении.

При этом бесплатные приложения остаются доступными в Play Store.