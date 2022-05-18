Впервые в Минске 25-26 мая 2022 года пройдет Международный симпозиум кондитеров – Food Prom Confectionery.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», в мероприятии примут участие представители всех ведущих кондитерских фабрик Беларуси, хлебопекарных предприятий, выпускающих кондитерские изделия, а также компании производители и поставщики оборудования, сырья, ингредиентов и всего необходимого для успешного функционирования кондитерской отрасли.

Ожидается большая делегация российских кондитеров. Приглашены представители профильных министерств и ведомств, отраслевые эксперты в сфере кондитерского и смежных производств, ученые, маркетологи и многие другие.

Симпозиум ставит задачу открыть новые направления развития кондитерских и смежных предприятий страны в современных условиях рынка. На одной площадке соберутся эксперты, чтобы обсудить самые актуальные темы. Речь пойдет о перспективах развития кондитерской отрасли в сложных современных условиях, повышении экспортного потенциала, о трендах, новинках и инновационных исследованиях. Также будут рассмотрены вопросы импортозамещения, технического регулирования, изменения потребительских предпочтений, маркетинга и продаж, брендинга и упаковки.

В рамках симпозиума будет проходить выставка фирм-производителей и поставщиков оборудования, сырья, ингредиентов и упаковки кондитерской и смежных отраслей.

Ведущие предприятия кондитерской отрасли – «Коммунарка», «Спартак», «Слодыч», «Красный пищевик», а также хлебозаводы – проведут презентации-дегустации импортозамещающей кондитерской продукции, в том числе для здорового питания. РУП «НПЦ НАН РБ по продовольствию» и РУП «Белтехнохлеб» представят научные разработки в области сладкого дела.

Организаторы симпозиума - Белорусский государственный концерн пищевой промышленности «Белгоспищепром», научный, производственно-практический журнал «Пекарь&Кондитер» при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Белкоопсоюза, РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию».