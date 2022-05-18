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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 54% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ «УПРОЩЕНКУ»
17:39 18.05.2022
В январе-апреле 2022 года в Минске применяли упрощенную систему налогообложения 75,0 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 24,6 тыс. организаций и 50,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, от данной категории плательщиков поступило 256,2 млн рублей, в том числе от организаций – 190,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 66,0 млн рублей.
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