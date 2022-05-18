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ЭКОНОМИКА РБ


РОСТ ОБОРОТА БУТБ ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА СОСТАВИЛ 21%


17:20 18.05.2022

Рост оборота ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) за I квартал 2022 г. составил 21%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов.

По его словам, на бирже сейчас аккредитовано более 28,5 тыс. компаний из 70 стран, что позволяет быстро найти новых клиентов на перспективных рынках сбыта.

«За прошлый год доля Белорусской универсальной товарной биржи во внутренней оптовой торговле выросла на треть и составила 8%. Биржевой товарооборот превысил $4 млрд. На бирже торгуется порядка 5 тыс. наименований товаров, при этом в год совершается более 400 тыс. сделок», - сказал Алексей Богданов.

Он подчеркнул, что механизмы биржевой торговли за прошлый год принесли дополнительную прибыль экспортерам и уменьшили расходы импортеров на сумму порядка $250 млн.

При этом министр особо отметил, что на товарном рынке биржа выполняет функцию не просто посредника, а своеобразного организатора оптового звена с рядом дополнительных опций к сделке, что привлекает участников рынка.
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