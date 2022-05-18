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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ
16:45 18.05.2022
За четыре месяца 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска в консолидированный бюджет внесено 2,4 млрд рублей
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 37,6% всех поступлений столицы.
Всего в Минске зарегистрировано 116,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 38,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.
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