ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВНЕС В БЮДЖЕТ 2,4 МЛРД РУБЛЕЙ

16:45 18.05.2022 За четыре месяца 2022 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска в консолидированный бюджет внесено 2,4 млрд рублей Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, данным кругом плательщиков обеспечено 37,6% всех поступлений столицы. Всего в Минске зарегистрировано 116,7 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 38,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей.